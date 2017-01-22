Ю.Луценко убежден, что дело о госизмене В.Януковича будет обжаловано в международных инстанциях
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко убежден, что уголовное производство по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене будет предметом обжалования в международных инстанциях после его рассмотрения в украинских судах. Об этом сказал в интервью телеканалу "1 + 1" Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Мы будем делать все не для того, чтобы было быстрее, а для того, чтобы было качественно. Это дело безусловно будет предметом обжалования в международных инстанциях. Мы это понимаем. И поэтому делаем все исключительно по букве закона ", - сказал генпрокурор.
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При этом Ю.Луценко отметил, что любая страна западной демократии имеет возможность заочного судопроизводства.
Как сообщал УНН, по делу о госизмене В.Януковича допросили Авакова.
Напомним, 26 декабря Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства военной прокуратуры о предоставлении разрешения на осуществление специального судебного следствия в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, но уже 28 декабря суд перенес рассмотрение этого ходатайства на неопределенный срок.
15 декабря Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и предоставил разрешение на задержание подозреваемого экс-президента Виктора Януковича с целью его привода на судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.