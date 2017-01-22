Ю.Луценко переконаний, що справа про держзраду В.Януковича буде оскаржена до міжнародних інстанцій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко переконаний, що кримінальне провадження за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді буде предметом оскарження до міжнародних інстанцій після її розгляду в українських судах. Про це сказав в інтерв’ю телеканалу “1+1” Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Ми будемо робити все не для того, щоб було швидше, а для того, щоб було якісно. Ця справа безумовно буде предметом оскарження в міжнародних інстанціях. Ми це розуміємо. І тому робимо все винятково за буквою закону,” — сказав Генпрокурор.
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При цьому Ю.Луценко зазначив, що будь-яка країна західної демократії має можливість заочного судочинства.
Як повідомляв УНН, у справі про держзраду В.Януковича допитали А.Авакова.
Нагадаємо, 26 грудня Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання військової прокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального судового слідства щодо екс-президента України Віктора Януковича, але вже 28 грудня суд переніс розгляд цього клопотання на невизначений термін.
15 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання ГПУ і надав дозвіл на затримання підозрюваного екс-президента Віктора Януковича з метою його приводу на судове засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.