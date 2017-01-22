Ю.Луценко озвучил письмо В.Януковича к В.Путину о вводе российских войск
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко озвучил в интервью телеканалу "1 + 1" письмо экс-президента Украины Виктора Януковича к президенту России Владимиру Путину о вводе российских войск на территорию Украины, передает УНН.
"Как законно избранный президент Украины заявляю - события на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму под угрозой", - процитировал Генпрокурор письмо В.Януковича.
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"Под влиянием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политически языковым признакам. В этой связи обращаюсь к президенту России В.В.Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", - добавил Генпрокурор из письма В.Януковича к В.Путину о ведении на территорию Украины российских войск.
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Ю.Луценко добавил, что 6 января 2017 прокуратура получила это письмо с официальной печатью ООН.
Напомним, 26 декабря Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства военной прокуратуры о предоставлении разрешения на осуществление специального судебного следствия в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, но уже 28 декабря суд перенес рассмотрение этого ходатайства на неопределенный срок.
15 декабря Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и предоставил разрешение на задержание подозреваемого экс-президента Виктора Януковича с целью его привода на судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.