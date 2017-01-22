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Ю.Луценко озвучив лист В.Януковича до В.Путіна про введення російських військ

Ю.Луценко озвучив лист В.Януковича до В.Путіна про введення російських військ

Київ • УНН

 • 15294 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко озвучив в інтерв’ю телеканалу “1+1” лист екс-президента України Віктора Януковича до президента Росії Володимира Путіна про введення російських військ на територію України, передає УНН.

“Як законно обраний президент України заявляю — події на Майдані, незаконне захоплення влади в Києві призвели до того, що Україна опинилася на порозі громадянської війни. У країні панують хаос і анархія, життя, безпека і права людей, особливо на південному-сході і в Криму під небезпекою,” — зацитував Генпрокурор листа В.Януковича.

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“Під впливом західних країн здійснюється відкритий терор і насилля, люди переслідуються за політично-мовними ознаками. У цьому зв’язку звертаюся до президента Росії В.В.Путіну з проханням використати Збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності і захисту населення України (переклад з російської УНН — ред.),” — додав Генпрокурор з листа В.Януковича до В.Путіна про ведення на територію України російських військ.

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Ю.Луценко додав, що 6 січня 2017 року прокуратура отримала цей лист з офіційною печаткою ООН.

Нагадаємо, 26 грудня Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання військової прокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального судового слідства щодо екс-президента України Віктора Януковича, але вже 28 грудня суд переніс розгляд цього клопотання на невизначений термін.

15 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання ГПУ і надав дозвіл на затримання підозрюваного екс-президента Віктора Януковича з метою його приводу на судове засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

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