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Ю.Луценко: ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении экс-замглавы НБУ А.Ткаченко

Киев • УНН

 • 12251 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-заместителя председателя Национального банка Алексея Ткаченко и директора департамента Национального банка Романа Яковлева в участии в созданной бывшим Президентом Украины Виктором Януковичем и Сергеем Курченко преступной организации, что привело к убыткам на сумму 787 млн ​​грн. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

Ю.Луценко: ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении экс-замглавы НБУ А.Ткаченко

"Генеральной прокуратурой Украины завершено досудебное расследование по подозрению бывших заместителя председателя Национального банка А.Ткаченко и директора департамента Национального банка Р.Яковлева в участии в созданной бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и С.Курченком преступной организации", - написал Ю.Луценко.

По его словам, А.Ткаченко и Р.Яковлев обвиняются в обеспечении принятия НБУ в 2013 году незаконного решения о выдаче подконтрольному преступной организации банку стабилизационного кредита, который в дальнейшем было использовано в пользу соучастников преступления путем вывода средств за рубеж и обращение их в наличность.

"В результате совершения преступления государству причинен ущерб на сумму 787 млн ​​грн. На все установленное имущество обвиняемых наложен арест. Обвинительный акт в уголовном производстве направлено в суд", - добавил Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, 13 июля прошлого года главный военный прокурор А.Матиос сообщил о задержании двух экс-чиновников Нацбанка Украины за участие в преступной организации В.Януковича, С.Курченка и других. Речь идет о бывшем заместителе председателя НБУ Алексее Ткаченко и директоре гендепартамента банковского надзора НБУ Романе Яковлеве.

Установлено, что в период с апреля 2013 года по февраль 2014 года заместитель председателя Нацбанка и директор генерального департамента банковского надзора Нацбанка, действуя в составе преступной организации совместно с С.Курченком, И.Соркинім, В. Агафоновым и другими лицами незаконно завладели средствами Нацбанка на общую сумму почти 800 млн грн, предоставленными ПАО "Реал банк" в виде стабилизационного кредита.

А.Ткаченко и Р.Яковлеву сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

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