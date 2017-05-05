Ю.Луценко: ГПУ передала в суд обвинувальний акт щодо екс-заступника голови НБУ О.Ткаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-заступника голови Національного банку Олексія Ткаченка та директора департаменту Національного банку Романа Яковлева в участі у створеній колишнім Президентом України Віктором Януковичем та Сергієм Курченком злочинній організації, що призвело до збитків на суму 787 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"Генеральною прокуратурою України завершено досудове розслідування за підозрою колишніх заступника голови Національного банку О.Ткаченка та директора департаменту Національного банку Р.Яковлева в участі у створеній колишнім президентом України В.Януковичем та С.Курченком злочинній організації", - написав Ю.Луценко.
За його словами, О.Ткаченко та Р.Яковлев обвинувачуються у забезпеченні прийняття НБУ у 2013 році незаконного рішення про видачу підконтрольному злочинній організації банку стабілізаційного кредиту, який у подальшому використано на користь співучасників злочину шляхом виведення коштів за кордон та обернення їх на готівку.
"У результаті вчинення злочину державі заподіяно збитки на суму 787 млн грн. На все встановлене майно обвинувачених накладено арешт. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні спрямовано до суду", - додав Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, 13 липня минулого року головний військовий прокурор А.Матіос повідомив про затримання двох екс-високопосадовців Нацбанку України за участь у злочинній організації В.Януковича, С.Курченка та інших. Мова йде про колишнього заступника голови НБУ Олексія Ткаченка та директора гендепартаменту банківського нагляду НБУ Романа Яковлева.
Встановлено, що у період з квітня 2013 року по лютий 2014 року заступник Голови Нацбанку та директор Генерального департаменту банківського нагляду Нацбанку, діючи у складі злочинної організації спільно з С.Курченком, І.Соркіним, В. Агафоновим та іншими особами незаконно заволоділи коштами Нацбанку на загальну суму майже 800 млн грн, наданими ПАТ "Реал банк" у вигляді стабілізаційного кредиту.
О.Ткаченку та Р.Яковлеву повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації ), ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.