YouTube удаляет каналы, управляемые военными Мьянмы, из-за эскалации насилия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Видеоплатформа YouTube удалила несколько каналов, которые находились под контролем военного режима Мьянмы из-за насильственных подавлений протестов. Об этом сообщает СNN, пишет УНН.
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"Мы закрыли несколько каналов и удалили несколько видео с YouTube в соответствии с принципами нашего общества и действующим законодательством", - сказал представитель YouTube.
Детали
Отмечается, что социальные сети были вынуждены активизировать свою реакцию на политическую ситуацию в Мьянме после прихода к власти военных.
Facebook, в свою очередь, ограничил счета военных за распространение "дезинформации", заявив, что они "рассматривают ситуацию в Мьянме как чрезвычайную".
Компания также "на неопределенный срок запретила" правительственным учреждениям Мьянмы использовать специальные каналы, зарезервированные для официальных лиц, для отправки им запросов на удаление контента.
"События после переворота 1 февраля, включая смертоносное насилие, вызвали необходимость в этом запрете", - написал Рафаэль Франкель, директор по политике Facebook для стран с развивающейся экономикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
После переворота интернет и новостные службы, в том числе Facebook и Twitter, были заблокированы по всей стране, власть ограничила возможность людей получать информацию о событиях.
По данным Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, по меньшей мере 54 человека были убиты полицией и военными в Мьянме с 1 февраля, в том числе не менее 30 в среду 3 марта. Однако фактическое число погибших может быть гораздо выше, предупредила она.
В заявлении Бачелет указано, что с 1 февраля были арестованы и задержаны более 1700 человек, и в последние дни количество таких инцидентов растет. По ее словам, только в среду были задержаны не менее 700 человек.
Дополнение
Массовые протесты в Мьянме продолжаются с 1 февраля после того, как военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи. Протестующие требуют освобождения лидера и уважения к результатам выборов.
Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.
1 марта состоялось первое слушание по делу против лидера Аун Сан Су Чжи.