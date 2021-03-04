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В ООН повідомили про 1700 заарештованих на протестах у М'янмі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У декількох містах М'янми поліція розігнала мітингарів зі сльозогінним газом та стріляниною, у той час, коли вони знову повернулися протестувати на вулиці міст. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Поліція відкрила вогонь і застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати акції протесту в Янгоні, Патейні, Таунггі та місті Монива 4 березня.

На мирні протести знову вийшли сотні людей, несучи фотографії Су Чжи та банер із написом: “Звільніть нашого лідера”.

Глава ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала сили безпеки припинити, як вона назвала, “жорстоку репресію проти мирних протестуючих”.

За її словами, було заарештовано понад 1700 людей, у тому числі 29 журналістів.

“Військові М’янми повинні припинити вбивства та ув’язнення демонстрантів”, — зазначив Бачелет у заяві.

Додатково

Слідчий ООН Томас Ендрюс закликав Раду Безпеки, яка засідає в М’янмі 5 березня, ввести глобальне ембарго на озброєння та економічні санкції, а також передати заявлені злочини в Міжнародний кримінальний суд для притягнення до відповідальності.

Військовий переворот та протести у М’янмі

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові М’янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. В країні вимикають інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М’їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

1 березня Аун Сан Су Чжі постала перед судом військових.

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