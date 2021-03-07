YouTube видаляє канали, якими керують військові М'янми, через ескалацію насильства
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Відеоплатформа YouTube видалила кілька каналів, які перебували під контролем військового режиму М’янми через насильницькі придушення протестів. Про це повідомляє СNN, пише УНН.
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"Ми закрили кілька каналів і видалили кілька відео з YouTube у відповідності з принципами нашої спільноти і чинним законодавством", - сказав представник YouTube.
Деталі
Зазначається, що соціальні мережі були змушені активізувати свою реакцію на політичну ситуацію в М'янмі після приходу до влади військових.
Facebook, в свою чергу, обмежив рахунки військових за поширення "дезінформації", заявивши, що вони "розглядають ситуацію в М'янмі як надзвичайну".
Компанія також "на невизначений термін заборонила" урядовим установам М'янми використовувати спеціальні канали, зарезервовані для офіційних осіб, для відправки їм запитів на видалення контенту.
"Події після перевороту 1 лютого, включаючи смертоносне насильство, викликали необхідність в цій забороні", - написав Рафаель Франкель, директор з політики Facebook для країн з економікою, що розвивається в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Після перевороту інтернет і новинні служби, в тому числі Facebook і Twitter, були заблоковані по всій країні, що обмежило можливість людей отримувати інформацію про події.
За даними Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, щонайменше 54 осіб було вбито поліцією і військовими в М'янмі з 1 лютого, в тому числі не менше 30 в середу 3 березня. Однак фактичне число загиблих може бути набагато вище, попередила вона.
У заяві Бачелет вказано, що з 1 лютого було арештовано і затримано понад 1700 осіб, і в останні дні кількість таких інцидентів зростає. За її словами, тільки в середу були затримані не менше 700 осіб.
Доповнення
Масові протести у М’янмі тривають з 1 лютого після того, як військові М’янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі. Протестувальники вимагають звільнення лідера і поваги до результатів виборів.
Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними.
1 березня відбулось перше слухання у справі проти лідера Аун Сан Су Чжі.