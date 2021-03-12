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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52793 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73616 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110268 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 145802 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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YouTube обозначил российский пропагандистский фильм о Крыме как неприемлемый и оскорбительный

YouTube обозначил российский пропагандистский фильм о Крыме как неприемлемый и оскорбительный

Киев  •  УНН

 • 13468 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Видеоплатформа YouTube обозначила российский пропагандистский фильм о оккупированном Крыме — “Крым. Путь на Родину”, как “неприемлемый” или “оскорбительный”, передает УНН.

Цитата

Так, при попытке воспроизвести видео на нем появляется надпись “Участники сообщества YouTube обозначили это видео как неприемлимое или оскорбительное для некоторых аудиторий”.

Добавим, что пропагандистский фильм был снят в 2015 году в честь годовщины захвата полуострова.

В фильме, в частности, говорится о том, что президент РФ Владимир Путин был готов привести в боевую готовность ядерные силы после того, как в Украине зимой 2014 года сменилась власть. Экс-премьер-министр Арсений Яценюк поручал Минюсту включить трейлер ленты к иску Украины против России.

Дополнение

Эксперт подтвердил наличие преступных намерений Путина относительно Украины в фильме “Крым. Путь на Родину ”.

Комплексная судебная экспертиза подтвердила подлинность изображения и голосов президента РФ Владимира Путина, Сергея Шойгу, и других должностных лиц России и предателей Украины в фильме “Крым. Путь на родину” и в других аудио-видеофайлах, которые содержатся в качестве доказательств по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

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