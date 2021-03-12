YouTube обозначил российский пропагандистский фильм о Крыме как неприемлемый и оскорбительный

Цитата

Так, при попытке воспроизвести видео на нем появляется надпись “Участники сообщества YouTube обозначили это видео как неприемлимое или оскорбительное для некоторых аудиторий”.

Добавим, что пропагандистский фильм был снят в 2015 году в честь годовщины захвата полуострова.

В фильме, в частности, говорится о том, что президент РФ Владимир Путин был готов привести в боевую готовность ядерные силы после того, как в Украине зимой 2014 года сменилась власть. Экс-премьер-министр Арсений Яценюк поручал Минюсту включить трейлер ленты к иску Украины против России.

Дополнение

Эксперт подтвердил наличие преступных намерений Путина относительно Украины в фильме “Крым. Путь на Родину ”.

Комплексная судебная экспертиза подтвердила подлинность изображения и голосов президента РФ Владимира Путина, Сергея Шойгу, и других должностных лиц России и предателей Украины в фильме “Крым. Путь на родину” и в других аудио-видеофайлах, которые содержатся в качестве доказательств по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.