YouTube обозначил российский пропагандистский фильм о Крыме как неприемлемый и оскорбительный
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Видеоплатформа YouTube обозначила российский пропагандистский фильм о оккупированном Крыме — “Крым. Путь на Родину”, как “неприемлемый” или “оскорбительный”, передает УНН.
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Так, при попытке воспроизвести видео на нем появляется надпись “Участники сообщества YouTube обозначили это видео как неприемлимое или оскорбительное для некоторых аудиторий”.
Добавим, что пропагандистский фильм был снят в 2015 году в честь годовщины захвата полуострова.
В фильме, в частности, говорится о том, что президент РФ Владимир Путин был готов привести в боевую готовность ядерные силы после того, как в Украине зимой 2014 года сменилась власть. Экс-премьер-министр Арсений Яценюк поручал Минюсту включить трейлер ленты к иску Украины против России.
Дополнение
Эксперт подтвердил наличие преступных намерений Путина относительно Украины в фильме “Крым. Путь на Родину ”.
Комплексная судебная экспертиза подтвердила подлинность изображения и голосов президента РФ Владимира Путина, Сергея Шойгу, и других должностных лиц России и предателей Украины в фильме “Крым. Путь на родину” и в других аудио-видеофайлах, которые содержатся в качестве доказательств по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.