YouTube позначив російський пропагандистський фільм про Крим як неприйнятний та образливий
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Відеоплатформа YouTube позначив російський пропагандистський фільм про окупований Крим — “Крим. Шлях на Батьківщину”, як “неприйнятний” чи “образливий”, передає УНН.
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Так, при спробі відтворити відео на ньому з’являється напис “Учасники спільноти YouTube позначили це відео як неприйнятне чи образливе для деяких аудиторій”.
Додамо, що пропагандистський фільм був знятий у 2015 році на честь річниці захоплення півострову.
У стрічці, зокрема йдеться про те, що президент РФ Володимир Путін був готовий привести у бойову готовність ядерні сили після того, як в Україні узимку 2014 року змінилася влада. Експрем’єр-міністр Арсеній Яценюк доручав Мін’юсту долучити трейлер стрічки до позову України проти Росії.
Доповнення
Експерт підтвердив наявність злочинних намірів Путіна щодо України у фільмі “Крым. Путь на Родину”.
Комплексна судова експертиза підтвердила автентичність зображення та голосів президента РФ Володимира Путіна, Сергія Шойгу, та інших посадових осіб Росії та зрадників України у фільмі “Крым. Путь на родину” і в інших аудіо-відеофайлів, які містяться в якості доказів у справі про державну зраду експрезидента Віктора Януковича.