YouTube позначив російський пропагандистський фільм про Крим як неприйнятний та образливий

Цитата

Так, при спробі відтворити відео на ньому з’являється напис “Учасники спільноти YouTube позначили це відео як неприйнятне чи образливе для деяких аудиторій”.

Додамо, що пропагандистський фільм був знятий у 2015 році на честь річниці захоплення півострову.

У стрічці, зокрема йдеться про те, що президент РФ Володимир Путін був готовий привести у бойову готовність ядерні сили після того, як в Україні узимку 2014 року змінилася влада. Експрем’єр-міністр Арсеній Яценюк доручав Мін’юсту долучити трейлер стрічки до позову України проти Росії.

Доповнення

Експерт підтвердив наявність злочинних намірів Путіна щодо України у фільмі “Крым. Путь на Родину”.

Комплексна судова експертиза підтвердила автентичність зображення та голосів президента РФ Володимира Путіна, Сергія Шойгу, та інших посадових осіб Росії та зрадників України у фільмі “Крым. Путь на родину” і в інших аудіо-відеофайлів, які містяться в якості доказів у справі про державну зраду експрезидента Віктора Януковича.