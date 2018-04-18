Експертиза підтвердила автентичність зображення Путіна у фільмі "Крым. Путь на родину"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Комплексна судова експертиза підтвердила автентичність зображення та голосів президента РФ Володимира Путіна, Сергія Шойгу, та інших посадових осіб Росії та зрадників України у фільмі "Крым. Путь на родину" і в інших аудіо-відеофайлів, які містяться в якості доказів у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
"Висновок комплексної судової експертизи звукозапису і портретної експертизи проводив Київський науково-дослідницький інститут судових експертиз. Висновок експерта надійшов до суду 3 квітня", - сказав головуючий судді Владислав Дев'ятко.
Як зазначається в експертному висновку, зображення та голоси належать одній окремій особі.
Варто зазначити, що тривалість експертизи склала 240 годин, а вартість - понад 40 тис. грн.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.