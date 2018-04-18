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Экспертиза подтвердила подлинность изображения Путина в фильме "Крым. Путь на родину"

Киев • УНН

 • 28906 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Комплексная судебная экспертиза подтвердила подлинность изображения и голосов президента РФ Владимира Путина, Сергея Шойгу, и других должностных лиц России и предателей Украины в фильме "Крым. Путь на родину" и в других аудио-видеофайлов, которые содержатся в качестве доказательств по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

Экспертиза подтвердила подлинность изображения Путина в фильме "Крым. Путь на родину"

"Вывод комплексной судебной экспертизы звукозаписи и портретной экспертизы проводил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Заключение эксперта поступил в суд 3 апреля", - сказал председательствующий судьи Владислав Девятко.

Как отмечается в экспертном заключении, изображения и голоса принадлежат одной отдельной личности.

Стоит отметить, что продолжительность экспертизы составила 240 часов, а стоимость - более 40 тыс. Грн.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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