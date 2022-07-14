"Его били-били, а потом застрелили": жена рашиста рассказала, как в бурятию привезли убитого собственными офицерами военного

Детали

Женщина оккупанта рассказала историю о своей знакомой из бурятии, у которой сына убили в Украине. По ее словам, военный рф подписал контракт и уехал в Украину, впоследствии его тело привезли в рф. Однако его друг рассказал, что солдат погиб от рук офицеров.

Цитата

"Его привезли. Она хотела его помыть, в другой гроб переложить. А он был весь забинтованный… Прошел месяц и пришел его друг из армии, у него контракт закончился. Он также "там" был. Пришел к матери и сказал, что его убили два офицера. И что он был весь избит. Говорит, у меня контракт истек, я пойду главным свидетелем. Они сейчас эксгумацию хотят делать независимую экспертизу. Они его избивали и потом убили, застрелили. Я говорю, пи… (нехорошие люди). Думают, война все спишет", - подчеркнула она.

Жена простит найти любые возможности, чтобы вернуться с войны домой. Также женщина советует обратиться к матери, у которой связки в больницах, с целью получить справку о непригодности к службе.

Дополнение

Российские оккупанты завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков и артиллеристов. Командир российской разведроты жалуется товарищу, что они едва удерживают позиции в поселке Довгенькое на Харьковщине.