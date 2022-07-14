"Його били-били, а потім застрелили": дружина рашиста розповіла, як у бурятію привезли вбитого власними офіцерами військового

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 39947 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 86914 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 125870 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 177277 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 174193 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 172419 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 149153 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115825 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108922 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 311057 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
95 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 40347 перегляди

У вбиральні одного з навчальних закладів Києва виявили відеокамеру: соцмережі розділилися в думках

1 квітня, 15:47 • 27455 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 35967 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

1 квітня, 16:16 • 26571 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 46739 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 185637 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 311058 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 571712 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 515213 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 715568 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 46739 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93087 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120655 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143665 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157168 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

"Його били-били, а потім застрелили": дружина рашиста розповіла, як у бурятію привезли вбитого власними офіцерами військового

"Його били-били, а потім застрелили": дружина рашиста розповіла, як у бурятію привезли вбитого власними офіцерами військового

Київ • УНН

 • 1965331 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Головне управління розвідки МО опублікувало діалог російського загарбника із дружиною, в якому жінка розповіла моторошну історію про те, як солдата зс рф із бурятії вбили офіцери, передає УНН.

Деталі

Жінка окупанта розповіла історію про свою знайому з бурятії, у якої сина вбили в Україні. За її словами, військовий рф підписав контракт та поїхав до України, згодом його тіло привезли в рф. Проте його друг розповів, що солдат загинув від рук офіцерів.

Цитата

"Його привезли. Вона хотіла його помити, в іншу труну перекласти. А він був весь забинтований… Пройшов місяць і прийшов його друг з армії, у нього контракт закінчився. Він також "там" був. Прийшов до матері і сказав, що його вбили свої два офіцери. І що він був весь побитий. Каже, у мене контракт закінчився, я піду головним свідком. Вони зараз ексгумацію хочуть робити, незалежну експертизу. Вони його били-били і потім убили, застрелили. Я кажу, пі… йо… (нехороші люди). Думають, війна все спише", - наголосили вона.

Дружина простить того знайти будь-які можливості, щоб повернутися з війни додому. Також жінка радить звернутися до матері, у якої зв’язки в лікарнях, з метою отримати довідку про непридатність до служби.

Доповнення 

Російські окупанти заздрять "ювелірній" роботі українських мінометників та артилеристів. Командир російської розвідроти скаржиться товаришу, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$84,969.20
Золото
$3,153.14
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,889.42