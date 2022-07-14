"Його били-били, а потім застрелили": дружина рашиста розповіла, як у бурятію привезли вбитого власними офіцерами військового

Деталі

Жінка окупанта розповіла історію про свою знайому з бурятії, у якої сина вбили в Україні. За її словами, військовий рф підписав контракт та поїхав до України, згодом його тіло привезли в рф. Проте його друг розповів, що солдат загинув від рук офіцерів.

Цитата

"Його привезли. Вона хотіла його помити, в іншу труну перекласти. А він був весь забинтований… Пройшов місяць і прийшов його друг з армії, у нього контракт закінчився. Він також "там" був. Прийшов до матері і сказав, що його вбили свої два офіцери. І що він був весь побитий. Каже, у мене контракт закінчився, я піду головним свідком. Вони зараз ексгумацію хочуть робити, незалежну експертизу. Вони його били-били і потім убили, застрелили. Я кажу, пі… йо… (нехороші люди). Думають, війна все спише", - наголосили вона.

Дружина простить того знайти будь-які можливості, щоб повернутися з війни додому. Також жінка радить звернутися до матері, у якої зв’язки в лікарнях, з метою отримати довідку про непридатність до служби.

Доповнення

Російські окупанти заздрять "ювелірній" роботі українських мінометників та артилеристів. Командир російської розвідроти скаржиться товаришу, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині.