Вероятно, заменила группу Вагнера: в разведке Британии рассказали о еще одной крупной российской чвк

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"Так называемая частная военная компания (чвк) "Редут" вербует наемников под видом "добровольцев", в том числе бывших сотрудников "Вагнера". Главное разведывательное управление (гру) генерального штаба россии, вероятно, контролирует и финансирует деятельность группы, в том числе ее вербовку", - говорится в военной сводке британского министерства.

Также сообщается, что с начала вторжения "Редут" участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях.

«Группа, вероятнее всего, насчитывает более 7 000 человек», - добавляют в ведомстве.

Что предшествовало

Согласно отчету Министерства обороны Великобритании, опубликованному в прошлом месяце, сотни бывших бойцов "Вагнера" вернулись на линию фронта в Украине.

Таким образом, можно сделать вывод, что после смерти бывшего командира "Вагнера" евгения пригожина, определенное количество боевиков его вооруженной структуры, очевидно перешло в части официальных сил Министерства обороны рф и других наемнических групп.

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