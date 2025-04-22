Ежедневно жил под угрозой мобилизации в армию рф: Украине удалось спасти с оккупированной территории 18-летнего парня-сироту
Киев • УНН
Парень жил под угрозой мобилизации в российскую армию. Благодаря помощи партнеров, ему удалось добраться до подконтрольной Украине территории.
Украине удалось спасти с временно оккупированной территории 18-летнего парня-сироту. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
По словам Ермака, после начала полномасштабного вторжения его город оказался в оккупации, и парень ежедневно жил под угрозой мобилизации в российскую армию. Он несколько раз пытался выехать самостоятельно, однако каждый раз терпел неудачу.
... ему удалось добраться до подконтрольной Украине территории благодаря помощи Украинской сети по правам ребенка и других партнеров, организовавших безопасный маршрут и сопровождение. Благодарен партнерам за содействие в организации спасательной миссии!
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