Ежедневно жил под угрозой мобилизации в армию рф: Украине удалось спасти с оккупированной территории 18-летнего парня-сироту

Украине удалось спасти с временно оккупированной территории 18-летнего парня-сироту. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

По словам Ермака, после начала полномасштабного вторжения его город оказался в оккупации, и парень ежедневно жил под угрозой мобилизации в российскую армию. Он несколько раз пытался выехать самостоятельно, однако каждый раз терпел неудачу.

... ему удалось добраться до подконтрольной Украине территории благодаря помощи Украинской сети по правам ребенка и других партнеров, организовавших безопасный маршрут и сопровождение. Благодарен партнерам за содействие в организации спасательной миссии!