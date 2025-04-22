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Ежедневно жил под угрозой мобилизации в армию рф: Украине удалось спасти с оккупированной территории 18-летнего парня-сироту

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

Парень жил под угрозой мобилизации в российскую армию. Благодаря помощи партнеров, ему удалось добраться до подконтрольной Украине территории.

Ежедневно жил под угрозой мобилизации в армию рф: Украине удалось спасти с оккупированной территории 18-летнего парня-сироту

Украине удалось спасти с временно оккупированной территории 18-летнего парня-сироту. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

По словам Ермака, после начала полномасштабного вторжения его город оказался в оккупации, и парень ежедневно жил под угрозой мобилизации в российскую армию. Он несколько раз пытался выехать самостоятельно, однако каждый раз терпел неудачу.

... ему удалось добраться до подконтрольной Украине территории благодаря помощи Украинской сети по правам ребенка и других партнеров, организовавших безопасный маршрут и сопровождение. Благодарен партнерам за содействие в организации спасательной миссии!

 – резюмировал Ермак.

Украина вернула более 1270 детей из рф и оккупированных территорий09.04.25, 20:07 • 10447 просмотров

Антонина Туманова

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