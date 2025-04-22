Щодня жив під загрозою мобілізації до армії рф: Україні вдалося врятувати з окупованої території 18-річного хлопця-сироту

$41.380.02
47.770.74
ukenru
НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі
13:40 • 24026 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Ексклюзив
09:55 • 43135 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

22 квітня, 08:27 • 72122 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
22 квітня, 07:51 • 119738 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 100614 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 217546 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 108377 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 83509 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 68256 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 42268 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
2м/с
24%
750 мм
Популярнi новини

Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки

22 квітня, 06:01 • 73259 перегляди

На Сумщині з-під завалів дістали песика після нічного удару рф - ДСНС

22 квітня, 07:13 • 48429 перегляди

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

22 квітня, 07:13 • 58050 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 65216 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 27467 перегляди
Публікації

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

14:43 • 11331 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

13:40 • 24008 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 27883 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

22 квітня, 07:51 • 119709 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 109687 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Іван Федоров

Ілон Маск

Олег Синєгубов

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Київ

Харків

Запоріжжя

Сполучені Штати

Реклама
УНН Lite

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

15:42 • 158 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

10:22 • 22334 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

09:58 • 21286 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 65501 перегляди

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 43994 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Telegram

ChatGPT

Долар США

Tesla Model Y

Щодня жив під загрозою мобілізації до армії рф: Україні вдалося врятувати з окупованої території 18-річного хлопця-сироту

Київ • УНН

 • 1148 перегляди

Хлопець жив під загрозою мобілізації до російської армії. Завдяки допомозі партнерів, йому вдалося дістатися підконтрольної Україні території.

Щодня жив під загрозою мобілізації до армії рф: Україні вдалося врятувати з окупованої території 18-річного хлопця-сироту

Україні вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 18-річного хлопця-сироту. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

За словами Єрмака, після початку повномасштабного вторгнення його місто опинилося в окупації, і хлопець щодня жив під загрозою мобілізації до російської армії. Він кілька разів намагався виїхати самостійно, проте щоразу зазнавав невдачі.

... йому вдалося дістатися підконтрольної Україні території завдяки допомозі Української мережі за права дитини та інших партнерів, які організували безпечний маршрут та супровід. Вдячний партнерам за сприяння в організації рятувальної місії! 

- резюмував Єрмак.

Україна повернула понад 1270 дітей з рф та окупованих територій09.04.25, 20:07 • 10447 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна
Андрій Єрмак
Україна
Brent
$66.99
Bitcoin
$90,813.60
S&P 500
$5,262.92
Tesla
$236.83
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,442.79
Ethereum
$1,693.29