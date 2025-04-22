Щодня жив під загрозою мобілізації до армії рф: Україні вдалося врятувати з окупованої території 18-річного хлопця-сироту
Київ • УНН
Хлопець жив під загрозою мобілізації до російської армії. Завдяки допомозі партнерів, йому вдалося дістатися підконтрольної Україні території.
Україні вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 18-річного хлопця-сироту. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
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За словами Єрмака, після початку повномасштабного вторгнення його місто опинилося в окупації, і хлопець щодня жив під загрозою мобілізації до російської армії. Він кілька разів намагався виїхати самостійно, проте щоразу зазнавав невдачі.
... йому вдалося дістатися підконтрольної Україні території завдяки допомозі Української мережі за права дитини та інших партнерів, які організували безпечний маршрут та супровід. Вдячний партнерам за сприяння в організації рятувальної місії!
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