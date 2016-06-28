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15 марта, 19:03 • 116765 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171798 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 114475 просмотра

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Евросоюз должен не допустить распространения хаоса Brexit на другие страны - Ф.Могерини

Евросоюз должен не допустить распространения хаоса Brexit на другие страны - Ф.Могерини

Киев • УНН

 • 7819 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Евросоюз должен не допустить распространения хаоса в связи с решением Великобритании покинуть ЕС на другие страны - члены сообщества. Об этом заявила по прибытию на саммит ЕС в Брюсселе глава дипломатии сообщества Федерика Могерини, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Нам надо гарантировать, что эта неопределенность и этот хаос не распространятся на другие страны - члены (ЕС)", - сказала она.

По словам Ф. Могерини, с этой целью на полях саммита она представит глобальную внешнеполитическую стратегию ЕС.

"Есть одна очень понятная вещь: в мире сегодня каждая страна-участница ЕС является маленькой. И если мы хотим играть роль в мире, то мы должны делать это вместе", - отметила она.

"Мы сильнее, когда вместе. И мы вместе", - подчеркнула Ф.Могерини.

Напомним, референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%. В свою очередь граждане Северной Ирландии и Шотландии высказались за сохранение Британии в ЕС.

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