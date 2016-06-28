Евросоюз должен не допустить распространения хаоса Brexit на другие страны - Ф.Могерини

"Нам надо гарантировать, что эта неопределенность и этот хаос не распространятся на другие страны - члены (ЕС)", - сказала она.

По словам Ф. Могерини, с этой целью на полях саммита она представит глобальную внешнеполитическую стратегию ЕС.

"Есть одна очень понятная вещь: в мире сегодня каждая страна-участница ЕС является маленькой. И если мы хотим играть роль в мире, то мы должны делать это вместе", - отметила она.

"Мы сильнее, когда вместе. И мы вместе", - подчеркнула Ф.Могерини.

Напомним, референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%. В свою очередь граждане Северной Ирландии и Шотландии высказались за сохранение Британии в ЕС.