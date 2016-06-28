Євросоюз повинен не допустити поширення хаосу Brexit на інші країни - Ф.Могеріні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Євросоюз повинен не допустити поширення хаосу у зв'язку з рішенням Великої Британії покинути ЄС на інші країни - члени спільноти. Про це заявила після прибуття на саміт ЄС в Брюсселі глава дипломатії спільноти Федеріка Могеріні, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Нам треба гарантувати, що ця невизначеність і цей хаос не поширяться на інші країни - члени (ЄС)", - сказала вона.
За словами Федеріка Могеріні, з цією метою на полях саміту вона представить глобальну зовнішньополітичну стратегію ЄС.
"Є одна дуже ясна річ: e світі сьогодні кожна країна-учасниця ЄС є маленькою. І якщо ми хочемо грати роль в світі, то ми повинні робити це разом", - зазначила вона.
"Ми сильніше, коли разом. І ми разом", - підкреслила Ф.Могеріні.
Нагадаємо, референдум щодо виходу Великобританії з Євросоюзу пройшов 23 червня. Прихильники Brexit здобули перемогу на референдумі з 51,9% голосів, проти виступили 48,1%. У свою чергу громадяни Північної Ірландії та Шотландії висловилися за збереження Британії в ЄС.