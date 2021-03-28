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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52775 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73606 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110266 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145800 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196030 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193641 просмотра

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2 марта, 18:35 • 279984 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Евросоюз грозит 13 странам усилением ограничений по выдаче виз

Евросоюз грозит 13 странам усилением ограничений по выдаче виз

Киев  •  УНН

 • 20644 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Европейский Союз угрожает 13 странам Африки и Ближнего Востока усилением ограничений по выдаче шенгенских виз. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщило немецкое издание Welt am Sonntag, передает УНН со ссылкой на DW.

Что известно

По данным Welt am Sonntag, Еврокомиссия подготовила соответствующий список стран. В ЕС отмечают, эти страны в недостаточной степени выполняют предусмотренные международным правом обязательства по репатриации своих граждан. Речь идет преимущественно про искателей убежища, которые получили отказ в ЕС. Между тем пресс-секретарь Еврокомиссии уточнила агентства dpa, что она пока не может подтвердить наличие конкретных стран в этом списке.

Контекст

В феврале еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон представила отчет о сотрудничестве ЕС с 39 странами по возврату и реадмиссии искателей защиты. В документе отмечалось потребность улучшить сотрудничество с более чем третью указанных стран. При этом Йоханссон не указала, о каких именно странах идет речь, потому что эта информация является конфиденциальной. В марте Йоханссон анонсировала переговоры с некоторыми странами из этого списка.

Как объясняет агентство dpa, ЕС имеет право оказывать давление на третьи страны с помощью своей визовой политики на основе Визового кодекса, который действует с февраля 2020 года. Согласно сообщению Welt am Sonntag, Еврокомиссия хочет “начать диалог” о реадмиссии с Ираком, Ираном, Ливией, Сенегалом, Сомали, Мали, Гамбией, Камеруном, Республикой Конго, Египтом, Эритреей, Эфиопией и Гвинеей-Бисау.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о биометрических украинских визах для иностранцев.

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