Евросоюз грозит 13 странам усилением ограничений по выдаче виз

Что известно

По данным Welt am Sonntag, Еврокомиссия подготовила соответствующий список стран. В ЕС отмечают, эти страны в недостаточной степени выполняют предусмотренные международным правом обязательства по репатриации своих граждан. Речь идет преимущественно про искателей убежища, которые получили отказ в ЕС. Между тем пресс-секретарь Еврокомиссии уточнила агентства dpa, что она пока не может подтвердить наличие конкретных стран в этом списке.

Контекст

В феврале еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон представила отчет о сотрудничестве ЕС с 39 странами по возврату и реадмиссии искателей защиты. В документе отмечалось потребность улучшить сотрудничество с более чем третью указанных стран. При этом Йоханссон не указала, о каких именно странах идет речь, потому что эта информация является конфиденциальной. В марте Йоханссон анонсировала переговоры с некоторыми странами из этого списка.

Как объясняет агентство dpa, ЕС имеет право оказывать давление на третьи страны с помощью своей визовой политики на основе Визового кодекса, который действует с февраля 2020 года. Согласно сообщению Welt am Sonntag, Еврокомиссия хочет “начать диалог” о реадмиссии с Ираком, Ираном, Ливией, Сенегалом, Сомали, Мали, Гамбией, Камеруном, Республикой Конго, Египтом, Эритреей, Эфиопией и Гвинеей-Бисау.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о биометрических украинских визах для иностранцев.