Евросоюз настоял на реформе украинских облгазов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украине необходимо провести реформу на розничном рынке природного газа, в частности, реформировать облгазы. Об этом сообщил во время девятого ежегодного "Украинского энергетического форума" первый советник и начальник операционного отдела по энергетике, транспорту и окружающей среде представительства ЕС в Украине Йоханнес Баур, передает корреспондент УНН.
"На розничном рынке никаких событий не происходит. Это необходимо изменить. Текущая система должна быть реформирована и изменена. Надо сделать рынок открытым, чтобы другие поставщики получили право на доступ к домохозяйствам потребителей. Облгазы нужно реформировать", - подчеркнул он.
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Кроме того, по его словам, в ЕС обеспокоены ситуацией, возникшей с сектором централизованного теплоснабжения в Украине.
"Если эту систему наладить надлежащим образом, то она будет способна вносить значительный вклад в устойчивое развитие рынка газа. Надо решить вопрос долгов теплокоммунэнерго", - подчеркнул Й.Баур.
Он добавил, что окончательное решение Стокгольмского арбитража должно быть стимулом для новых реформ, которые необходимо провести в этом году. Ведь чем ближе к выборам, тем сложнее делать законодательные изменения и проводить реформы.
В то же время еврочиновник обратил внимание и на ряд положительных сдвигов и достижений Украины по реформированию газового рынка. Среди них, по его словам, создание нового наблюдательного совета "Нафтогаза".
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"Надеемся, что он будет играть важную роль не только для будущего компании, но и упростит взаимодействие компании с правительством. Вскоре появится наблюдательный совет "Магистральных газопроводов Украины", нового оператора ГТС, что положительно скажется на будущем транзите газа в ЕС", - добавил он.
Также, как отметил Й.Баур, начались консультации ЕС и Украины относительно вклада европейских компаний для украинской системы газопроводов.
"Украине будет очень трудно сохранить свой статус транзитера без участия европейский операторов", - убежден он.
При этом, по мнению Й.Баура, положительным является то, что Украина смогла ввести оптовый рынок газа, благодаря чему количество трейдеров, которые конкурируют с "Нафтогазом", увеличилось.
Напомним, Президент П.Порошенко заявил, что больше 10 известных компаний заявили о своем желании участвовать в управлении ГТС Украины.