Евросоюз настоял на реформе украинских облгазов

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украине необходимо провести реформу на розничном рынке природного газа, в частности, реформировать облгазы. Об этом сообщил во время девятого ежегодного "Украинского энергетического форума" первый советник и начальник операционного отдела по энергетике, транспорту и окружающей среде представительства ЕС в Украине Йоханнес Баур, передает корреспондент УНН.