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Євросоюз наполіг на реформі українських облгазів

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Україні необхідно провести реформу на роздрібному ринку природного газу, зокрема, реформувати облгази. Про це повідомив під час дев'ятого щорічного "Українського енергетичного форуму" перший радник і начальник операційного відділу з енергетики, транспорту та навколишнього середовища представництва ЄС в Україні Йоханнес Баур, передає кореспондент УНН.

"На роздрібному ринку ніяких подій не відбувається. Це необхідно змінити. Поточна система має бути реформована та змінена. Треба зробити ринок відкритим, щоб інші постачальники отримали право на доступ до домогосподарств споживачів. Облгази потрібно реформувати", - наголосив він.

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Крім того, за його словами, у ЄС занепокоєні ситуацією, що виникла, з сектором централізованого теплопостачання в Україні.

"Якщо цю систему налагодити належними чином, то вона буде здатна робити значний внесок у сталий розвиток ринку газу. Треба вирішити питання боргів теплокомуненерго", - підкреслив Й.Баур.

Він додав, що остаточне рішення Стокгольмського арбітражу має бути стимулом для нових реформ, які необхідно провести цього року. Адже чим ближче до виборів, тим складніше робити законодавчі зміни та проводити реформи.

Водночас єврочиновник звернув увагу і на низку позитивних зрушень та досягнень України щодо реформування газового ринку. Серед них, за його словами, створення нової наглядової ради "Нафтогазу".

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"Сподіваємось, що вона відіграватиме важливу роль не лише для майбутнього компанії, а й спростить взаємодію компанії з урядом. Згодом з'явиться наглядова рада "Магістральних газопроводів України", нового оператора ГТС, що позитивно позначиться на майбутньому транзиті газу до ЄС", - додав він.

Також, як зазначив Й.Баур, почалися консультації ЄС та України щодо внеску європейських компаній для української системи газопроводів.

"Україні буде дуже важко зберегти свій статус транзитера без участі європейський операторів", - переконаний він.

При цьому, на думку Й.Баура, позитивним є те, що Україна змогла запровадити оптовий ринок газу, завдяки чому кількість трейдерів, які конкурують з "Нафтогазом", збільшилась.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко заявив, що більше 10 відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні ГТС України.

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