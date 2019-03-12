Евросоюз добавит в "черный список" оффшоров 10 стран
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Евросоюз планирует расширить "черный список" налоговых гаваней десятью новыми странами, в частности туда внесут Бермудские Острова. Об этом рассказал Politico еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Московиси, передает УНН.
Новый список должен быть утвержден сегодня на встрече Совета министров экономики и финансов ЕС.
"По моим ожиданиям, обновленный "черный список", который будет согласован министерствами экономики и финансов, будет содержать 15 стран, а обновленный "серый список" - 23 страны", - сказал Московиси.
Семь стран исключат из "серого списка", так как они не выполнили взятых обязательств - речь идет о Арубе, Фиджи, Омане, Вануату и Доминике, рассказал еврокомиссар. Барбадос, Объединенные Арабские Эмираты и Маршалловы Острова пока под вопросом.
К ним присоединятся еще 5 стран, чьи налоговые режимы ухудшились за последние месяцы. Они не выполняли договоренности с ЕС вообще никогда. Это Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также американские Виргинские Острова, рассказал Московиси.
Напомним, европейский "черный список" оффшоров был создан в декабре 2017 года, после серии крупных коррупционных скандалов, в ходе которых в СМИ попали материалы об оффшорных счетах европейских политиков и руководителей государственных структур, которые использовали их с целью уклонения от налогов. Сначала в списке было 17 наименований.