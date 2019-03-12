Євросоюз додасть до "чорного списку" офшорів 10 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Євросоюз планує розширити "чорний список" податкових гаваней десятьма новими країнами, зокрема туди внесуть Бермудські Острови. Про це розповів виданню Politico єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі, передає УНН.
Новий список має бути затверджений сьогодні на зустрічів ради міністрів економіки та фінансів ЄС.
"За моїм очікуванням, оновлений "чорний список", що буде погоджений міністерствами економіки та фінансів, міститиме 15 країн, а оновлений "сірий список" - 23 країни", - сказав Московісі.
Сім країн виключать з "сірого списку", оскільки вони не виконали взятих зобов'язань - мова йде про Арубу, Фіджі, Оман, Вануату і Домініку, розповів єврокомісар. Барбадос, Об'єднані Арабські Емірати та Маршалові Острови наразі під питанням.
До них приєднаються ще 5 країн, чиї податкові режими погіршились за останні місяці. Вони не виконували домовленості з ЄС взагалі ніколи. Це Американське Самоа, Гуам, Самоа, Тринідад і Тобаго, а також американські Віргінські острови, розповів Московісі.
Нагадаємо, європейський "чорний список" офшорів був створений в грудні 2017 року, після серії великих корупційних скандалів, в ході яких у ЗМІ потрапили матеріали про офшорні рахунки європейських політиків і керівників державних структур, які використовували їх з метою ухилення від податків. Спочатку в списку було 17 найменувань.