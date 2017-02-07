Совет ЕС рекомендовал продолжить особый контроль в Шенгенской зоне

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 8250 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 44221 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 12517 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 71446 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 134390 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 138113 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 146154 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 157695 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 166698 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140078 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
47%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 25508 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 27717 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 25660 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 28569 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 22880 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 13662 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 44221 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 210875 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 265093 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 465738 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 34884 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 34262 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 48498 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 70350 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 77343 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Совет ЕС рекомендовал продолжить особый контроль в Шенгенской зоне

Киев • УНН

 • 9197 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. На 7 февраля 2017 года, Европейский Совет принял к реализации решение, которое устанавливает рекомендации, чтобы продолжить временный контроль на внутренних границах в исключительных случаях, передает УНН со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Совет ЕС рекомендовал продолжить особый контроль в Шенгенской зоне

Начиная с 11 февраля 2017 года, когда заканчивается предыдущее решение, Австрии, Германии, Дании, Швеции и Норвегии следует пропорционально увеличивать временный пограничный контроль на срок до трех месяцев в следующих пределах:

  • Австрии на Австро-Венгерской и Австро-Словенской границах;
  • Германия в пределах сухопутной границы с Австрией;
  • Дания в датских портах, откуда отправляются паромы в Германию, а также на Датско-Немецкой сухопутной границе;
  • Швеция в Шведской гавани;
  • Норвегии в норвежских портах, откуда отправляются паромы в Данию, Германию и Швецию.

Прежде чем продолжать эти сроки, государства-члены, заинтересованные стороны должны обменяться мнениями с соответствующими государствами-членами, чтобы убедиться, что внутренний пограничный контроль осуществляется только там, где это необходимо и является пропорциональным. Они должны также обеспечить, чтобы внутренний пограничный контроль проводился только в крайнем случае, когда другие альтернативные меры не могут достичь того же эффекта.

Пограничный контроль должен быть целенаправленным и ограниченным в объеме, периодичностью, местом и временем, что является строго необходимым для реагирования на серьезные угрозы и обеспечения общественного порядка и внутренней безопасности в результате риска вторичных потоков нелегальных мигрантов.

Государства, установившие пограничный контроль в своих пределах должны будут раз в месяц отчитываться в Совете Европы относительно установленных превентивных мер.

Напомним, 1 февраля представители стран-членов ЕС договорились 1 февраля продлить режим особого контроля внутри Шенгенской зоны еще на три месяца до середины мая.

Как сообщал УНН, Еврокомиссия разрешила продолжить пяти странам ЕС пограничный контроль еще на три месяца.

С начала года в Европу Средиземным морем прибыли 351 080 мигрантов и беженцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,570.26