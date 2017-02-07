Совет ЕС рекомендовал продолжить особый контроль в Шенгенской зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На 7 февраля 2017 года, Европейский Совет принял к реализации решение, которое устанавливает рекомендации, чтобы продолжить временный контроль на внутренних границах в исключительных случаях, передает УНН со ссылкой на сайт Совета ЕС.
Начиная с 11 февраля 2017 года, когда заканчивается предыдущее решение, Австрии, Германии, Дании, Швеции и Норвегии следует пропорционально увеличивать временный пограничный контроль на срок до трех месяцев в следующих пределах:
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- Австрии на Австро-Венгерской и Австро-Словенской границах;
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- Германия в пределах сухопутной границы с Австрией;
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- Дания в датских портах, откуда отправляются паромы в Германию, а также на Датско-Немецкой сухопутной границе;
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- Швеция в Шведской гавани;
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- Норвегии в норвежских портах, откуда отправляются паромы в Данию, Германию и Швецию.
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Прежде чем продолжать эти сроки, государства-члены, заинтересованные стороны должны обменяться мнениями с соответствующими государствами-членами, чтобы убедиться, что внутренний пограничный контроль осуществляется только там, где это необходимо и является пропорциональным. Они должны также обеспечить, чтобы внутренний пограничный контроль проводился только в крайнем случае, когда другие альтернативные меры не могут достичь того же эффекта.
Пограничный контроль должен быть целенаправленным и ограниченным в объеме, периодичностью, местом и временем, что является строго необходимым для реагирования на серьезные угрозы и обеспечения общественного порядка и внутренней безопасности в результате риска вторичных потоков нелегальных мигрантов.
Государства, установившие пограничный контроль в своих пределах должны будут раз в месяц отчитываться в Совете Европы относительно установленных превентивных мер.
Напомним, 1 февраля представители стран-членов ЕС договорились 1 февраля продлить режим особого контроля внутри Шенгенской зоны еще на три месяца до середины мая.
Как сообщал УНН, Еврокомиссия разрешила продолжить пяти странам ЕС пограничный контроль еще на три месяца.
С начала года в Европу Средиземным морем прибыли 351 080 мигрантов и беженцев.