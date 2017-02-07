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Рада ЄС рекомендувала продовжити особливий контроль у Шенгенській зоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. На 7 лютого 2017 року, Європейська Рада прийняла до реалізації рішення, що встановлює рекомендації, щоб продовжити тимчасовий контроль на внутрішніх кордонах у виняткових випадках, передає УНН з посиланням на сайт Ради ЄС.

Рада ЄС рекомендувала продовжити особливий контроль у Шенгенській зоні

Починаючи з 11 лютого 2017 року, коли закінчується попереднє рішення, Австрії, Німеччині, Данії, Швеції і Норвегії слід пропорційно збільшувати тимчасовий прикордонний контроль на термін до трьох місяців в наступних межах:

  • Австрії на Австро-Угорському та Австро-Словенському кордонах;
  • Німеччина в межах сухопутного кордону з Австрією;
  • Данія в датських портах, звідки відправляються пороми в Німеччину, а також на Датсько-Німецькому сухопутному кордоні;
  • Швеція у Шведській гавані;
  • Норвегії в норвезьких портах, звідки відправляються пороми в Данію, Німеччину та Швецію.

Перш ніж продовжувати ці терміни, держави-члени, зацікавлені сторони повинні обмінятися думками з відповідними державами-членами, щоб переконатися, що внутрішній прикордонний контроль здійснюється лише там, де це є необхідним та пропорційним. Вони повинні також забезпечити, щоб внутрішній прикордонний контроль проводився тільки в крайньому випадку, коли інші альтернативні заходи не можуть досягти того ж ефекту.

Прикордонний контроль повинен бути цілеспрямованим і обмеженим в обсязі, періодичністю, місцем та часом, що є суворо необхідним для реагування на серйозні загрози та забезпечення публічного порядку і внутрішньої безпеки в результаті ризику вторинних потоків нелегальних мігрантів.

Держави, які встановили прикордонний контроль у своїх межах повинні будуть раз на місяць звітувати у Раді Європи стосовно встановлених превентивних заходів.

Нагадаємо, 1 лютого представники країн-членів ЄС домовилися 1 лютого продовжити режим особливого контролю всередині Шенгенської зони ще на три місяці до середини травня.

Як повідомляв УНН, Єврокомісія дозволила продовжити п'яти країнам ЄС прикордонний контроль ще на три місяці.

З початку року до Європи Середземним морем прибули 351 080 мігрантів і біженців.

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