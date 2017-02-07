Рада ЄС рекомендувала продовжити особливий контроль у Шенгенській зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На 7 лютого 2017 року, Європейська Рада прийняла до реалізації рішення, що встановлює рекомендації, щоб продовжити тимчасовий контроль на внутрішніх кордонах у виняткових випадках, передає УНН з посиланням на сайт Ради ЄС.
Починаючи з 11 лютого 2017 року, коли закінчується попереднє рішення, Австрії, Німеччині, Данії, Швеції і Норвегії слід пропорційно збільшувати тимчасовий прикордонний контроль на термін до трьох місяців в наступних межах:
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- Австрії на Австро-Угорському та Австро-Словенському кордонах;
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- Німеччина в межах сухопутного кордону з Австрією;
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- Данія в датських портах, звідки відправляються пороми в Німеччину, а також на Датсько-Німецькому сухопутному кордоні;
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- Швеція у Шведській гавані;
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- Норвегії в норвезьких портах, звідки відправляються пороми в Данію, Німеччину та Швецію.
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Перш ніж продовжувати ці терміни, держави-члени, зацікавлені сторони повинні обмінятися думками з відповідними державами-членами, щоб переконатися, що внутрішній прикордонний контроль здійснюється лише там, де це є необхідним та пропорційним. Вони повинні також забезпечити, щоб внутрішній прикордонний контроль проводився тільки в крайньому випадку, коли інші альтернативні заходи не можуть досягти того ж ефекту.
Прикордонний контроль повинен бути цілеспрямованим і обмеженим в обсязі, періодичністю, місцем та часом, що є суворо необхідним для реагування на серйозні загрози та забезпечення публічного порядку і внутрішньої безпеки в результаті ризику вторинних потоків нелегальних мігрантів.
Держави, які встановили прикордонний контроль у своїх межах повинні будуть раз на місяць звітувати у Раді Європи стосовно встановлених превентивних заходів.
Нагадаємо, 1 лютого представники країн-членів ЄС домовилися 1 лютого продовжити режим особливого контролю всередині Шенгенської зони ще на три місяці до середини травня.
Як повідомляв УНН, Єврокомісія дозволила продовжити п'яти країнам ЄС прикордонний контроль ще на три місяці.
З початку року до Європи Середземним морем прибули 351 080 мігрантів і біженців.