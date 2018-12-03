Европейцы не едут в Украину из-за "евробляхеров"

"Конечно, ситуация на границе (с ЕС - ред.) была напряженная в связи с блокировкой нашими владельцами авто на иностранном регистрации. Из-за всех этих осложнений проезда через границу очень много иностранцев, которые даже планировали поездку, они ее перенесли на определенное время, потому что никому не хотелось бы стоять в очередях, которые и так довольно большими", - отметили в организации.

По данным организации, очереди на границе в связи с блокировкой украинских "евробляхеров" кое-где увеличились в 2-4 раза.



В то же время в организации напомнили, что в связи с введением военного положения страна применила ограничения на въезд в отношении граждан РФ. Так, Украина запретила пересечение границы мужчинам-россиянам за исключением тех, кто имеет вид на жительство, которые едут по срочным делам в Украину (например, на похороны), или владельцев дипломатических паспортов.



Напомним, Государственная пограничная служба Украины с начала введения военного положения не пропустила в Украине около 300 граждан Российской Федерации.



Украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.



Из-за блокирования пунктов пропуска "евробляхерами" в госбюджет не поступает более 30 млн гривен ежедневно, подсчитали на Львовской таможне Государственной фискальной службы.