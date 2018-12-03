Європейці не їдуть в Україну через "євробляхерів"

"Звісно, що ситуація на кордоні (із ЄС – ред.) була напружена у зв'язку із блокуванням нашими власниками авто на іноземній реєстрації. Через всі ці ускладнення проїзду через кордон дуже багато іноземців, які навіть планували поїздку, вони її перенесли на певний час, тому що нікому не хотілося б стояти в чергах, які і так є доволі великими", - зазначили в організації.

За даними організації, черги на кордоні у зв’язку із блокуванням українських "євробляхерів" подекуди збільшились в 2-4 рази.



Водночас в організації нагадали, що у зв’язку із введенням воєнного стану країна застосувала обмеження на в'їзд стосовно громадян РФ. Так, Україна заборонила перетин кордону чоловікам-росіянам за виключенням тих, хто має посвідку на проживання, які їдуть по термінових справах в Україну (наприклад, на похорони), або власників дипломатичних паспортів.



Нагадаємо, Державна прикордонна служба України з початку запровадження воєнного стану не пропустила до України близько 300 громадян Російської Федерації.



Українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків — громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.



Через блокування пунктів пропуску “євробляхерами” до держбюджету не надходить понад 30 млн гривень щодня, підрахували на Львівській митниці Державної фіскальної служби.