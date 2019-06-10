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Европейцы существенно сократили список украинских поставщиков курятины

Европейцы существенно сократили список украинских поставщиков курятины

Киев  •  УНН

 • 9366 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. За 9 месяцев количество украинских производителей, имеющих право завозить в ЕС мясо птицы, сократилось на 60%. Об этом свидетельствуют данные с сайта Еврокомиссии, передает УНН.

По состоянию на август 2018 года разрешение на экспорт мяса птицы в ЕС имели три компании агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) - ЧАО "Мироновская птицефабрика", "Птахофабрика Снятинська Нова" и "Винницкая птицефабрика", а также “УПГ Малиновка”, “УПГ-Инвест”, “Птицекомплекс Губин” и “Комплекс Агромарс”.

По состоянию на июнь 2019 года список поставщиков украинской курятины в ЕС сократился до двух производителей: "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) - ЧАО "Мироновская птицефабрика", "Птахофабрика Снятинська Нова" и "Винницкая птицефабрика", и агропромышленный холдинг "Пан Курчак" - "Птицекомплекс Губин".

При этом, был расширен список поставщиков мясных изделий. Летом прошлого года разрешение на поставку мясных изделий в ЕС имели завод “Легко”, который входит в структуру “МХП”, и “Торговый дом Левада”. Сегодня в список поставщиков украинской курятины в ЕС входит три компании одного агрохолдинга МХП - "Винницкая птицефабрика", завод "Легко" и ЧАО "Мироновская птицефабрика".

Поставлять мясные полуфабрикаты европейцам, как и 9 месяцев ранее, разрешено только заводу "Легко" (МХП).

Напомним, Еврокомиссия в прошлом году провела проверку качества продукции “МХП” и отметила соответствие международным стандартам.

Также напомним, Европейская комиссия планирует расширить импортные квоты для украинской курятины с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в год.

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