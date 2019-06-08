В "Союзе птицеводов" оценили предложенные ЕС квоты на украинскую курятину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Европейская комиссия планирует увеличить импортные квоты для украинской курятины с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в год. Предложение удачное и актуально, но этого мало. Такое мнение в комментарии УНН высказал глава ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.
"Этого объема недостаточно. Однако, мы считаем это значительным достижением, учитывая то, как этот процесс проходил согласования, какие были настроения в начале переговоров", - сказал он.
В намерениях ЕС увеличить "куриные" квоты Украины больше плюсов, чем минусов, продолжил Карпенко.
"Украина будет иметь гораздо лучшую стартовую позицию в переговорном процессе во время следующего пересмотра Соглашения о ЗСТ", - подчеркнул он.
Напомним, по прогнозам немецких экспертов, в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом Россию, Беларусь и Канаду.
В то же время, в ЕС разрешено поставлять курятину только двум украинским производителям: холдингу "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) и холдингу "Пан Курчак".