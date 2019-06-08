У "Союзі птахівників" оцінили запропоновані ЄС квоти на українську курятину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Європейська комісія планує збільшити імпортні квоти для української курятини з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн на рік. Пропозиція вдала і на часі, але цього замало. Таку думку у коментарі УНН висловив глава асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.
"Цього обсягу замало. Однак, ми вважаємо це значним досягненням, зважаючи на те, як цей процес проходив погодження, які були настрої до початку переговорів", - сказав він.
У намірах ЄС збільшити “курячі” квоти Україні більше плюсів, аніж мінусів, продовжив Карпенко.
"Україна матиме набагато кращу стартову позицію в переговорному процесі під час наступного перегляду Угоди про ЗВТ", - підкреслив він.
Нагадаємо, за прогнозами німецьких експертів, у 2019-му Україна збільшить показники експорту курятини до 350 тис. тонн, випередивши при цьому Росію, Білорусь і Канаду.
Водночас, в ЄС довзолено поставляти курятину лише двом українським виробникам: холдингу “Миронівський хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба) та холдингу “Пан Курчак”.