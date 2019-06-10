Європейці істотно скоротили список українських постачальників курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. За 9 місяців кількість українських виробників, які мають право ввозити у ЄС м'ясо птиці, скоротилася на 60%. Про це свідчать дані з сайту Єврокомісії, передає УНН.
Станом на серпень 2018 року дозвіл на експорт м'яса птиці до ЄС мали три компанії агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) - ПрАТ "Миронівська птахофабрика", "Птахофабрика Снятинська Нова" і "Вінницька птахофабрика", а також "УПГ Малинівка", "УПГ-Інвест", "Птахокомплекс Губин" і "Комплекс Агромарс".
Станом на червень 2019 року список постачальників української курятини в ЄС скоротився до двох виробників: "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) - ПрАТ "Миронівська птахофабрика", "Птахофабрика Снятинська Нова" і "Вінницька птахофабрика", і агропромисловий холдинг "Пан Курчак" - "Птахокомплекс Губин".
При цьому, було розширено список постачальників м'ясних виробів. Влітку минулого року дозвіл на поставку м'ясних виробів до ЄС мали завод "Легко", який входить у структуру "МХП", і "Торговий дім Левада". Сьогодні в список постачальників української курятини до ЄС входить три компанії одного агрохолдингу МХП - "Вінницька птахофабрика", завод "Легко" та ПрАТ "Миронівська птахофабрика".
Постачати м'ясні напівфабрикати європейцям, як і 9 місяців тому, дозволено лише заводу "Легко" (МХП).
Нагадаємо, Єврокомісія у минулому році провела перевірку якості продукції "МХП" і відзначила відповідність міжнародним стандартам.
Також нагадаємо, Європейська комісія планує розширити імпортні квоти для української курятини з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн в рік.