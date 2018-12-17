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Европейский Инвестиционный Банк выделит 10 млн.евро украинским вузам

Киев • УНН

 • 11803 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сегодня, 17 декабря 2018 года, в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе, подписала с Европейским Инвестиционным Банком (ЕИБ) соглашение о предоставлении гранта украинским вузам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, передает УНН.

Европейский Инвестиционный Банк выделит 10 млн.евро украинским вузам

“Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ) предоставит грант на 10 млн евро для реализации проекта ”Высшее образование Украины“, в котором сейчас принимают участие 7 украинских вузов.У некоторых заведениях планируется повысить энергоэффективность в почти 150 зданиях. В то же время сами средства были выделены для Банка для соответствующей программы Фондом Е5Р”, - говорится в сообщении.

Министр образования и науки Украины отметила: “Не секрет, что значительная часть украинских вузов страдают от того, что их здания крайне энерго-НЕ-эффективны, а потому ”съедают“ значительное количество средств развития, которые можно было бы направить на закупку оборудования и улучшение качества образования и условий обучения студентов. Для того, чтобы хотя бы частично решить эту проблему, вместе с Европейским инвестиционным банком мы разработали и внедряем проект для улучшения энергоэффективности в наших университетах. Его общая стоимость — 160 млн евро. В рамках первой очереди работ финансируются изменения в 7 вузах, которые согласились принять в нем участие, а также провели энергетический аудит, по итогам которого был определен объем работ”.

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Отмечают, что пока планируют осуществить работы в таких вузах: Национальный технический университет “Львовская политехника”; Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка; Черниговский национальный технологический университет; Сумской государственный университет; Национальный педагогический университет им. Драгоманова; Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”; Винницкий национальный технический университет.

Также продолжается отбор высших учебных заведений для 2 этапа проекта “Высшее образование Украины”. В его пределах улучшить энергоэффективность смогут еще от 13 до 15 университетов в зависимости от объема работ.

Как сообщал УНН, Европейский Союз предоставляет второй транш финансовой помощи объемом 54 млн евро на поддержку работы Фонда энергоэффективности Украины. Эти средства добавляются к первому траншу в 50 млн евро, которые в июне Украина уже получила от ЕС.

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