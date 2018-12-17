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Європейський Інвестиційний Банк виділить 10 мільйонів євро українським ВНЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич сьогодні, 17 грудня 2018 року, в межах засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі, підписала з Європейським Інвестиційним Банком (ЄІБ) угоду про надання гранту українським вишам. Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти та науки України, передає УНН.

Європейський Інвестиційний Банк виділить 10 мільйонів євро українським ВНЗ

“Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ) надасть грант на 10 млн євро для реалізації проекту „Вища освіта України“, у якому наразі беруть участь 7 українських вишів. У деяких закладах планується підвищити енергоефективність у майже 150 будівлях. Водночас самі кошти були виділені Банку для відповідної програми Фондом Е5Р”, — йдеться у повідомленні.

Міністерка наголосила: “Не секрет, що значна частина українських вишів потерпають від того, що їхні будівлі є вкрай енерго-НЕ-ефективними, а тому „з’їдають“ значну кількість коштів розвитку, які можна було б спрямувати на закупівлю обладнання та покращення якості освіти і умов для навчання студентів. Для того, щоб хоча б частково вирішити цю проблему, разом з Європейським інвестиційним банком ми розробили та впроваджуємо проект для покращення енергоефективності в наших університетах. Його загальна вартість — 160 млн євро. В межах першої черги робіт фінансуються зміни у 7 вишах, які погодилися взяти у ньому участь, а також провели енергетичний аудит, за підсумками якого було визначено обсяг робіт”.

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Зазначають, що наразі планують здійснити роботи у таких вишах: Національний технічний університет “Львівська політехніка”; Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка; Чернігівський національний технологічний університет; Сумський державний університет; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”; Вінницький національний технічний університет.

Також триває відбір закладів вищої освіти для 2 етапу проекту “Вища освіта України”. В його межах покращити енергоефективність зможуть ще від 13 до 15 університетів залежно від обсягу робіт.

Як повідомляв УННЄвропейський Союз надає другий транш фінансової допомоги обсягом 54 млн євро на підтримку роботи Фонду енергоефективності України. Ці кошти додаються до першого траншу у 50 млн євро, які у червні Україна вже отримала від ЄС.

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