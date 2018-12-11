Понад тисяча шкіл в Україні працює на пічному опаленні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Україні на пічному опаленні працюють 541 закладів дошкільної освіта та 1116 середньої. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держпродспоживслужби.
Так, з початку опалювального сезону під наглядом Держпродспоживслужби знаходились 12,1 тисяч закладів дошкільної освіти, 15,9 тисяч загальної середньої освіти, 628 закладів інтернатного типу для дітей, 728 професійно-технічних, 575 вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.
"Не підключені до центрального опалення та котелень (працюють на пічному опаленні) 541 (6%) заклад дошкільної освіти, 1116 (7,0%) – загальної середньої освіти, 1 (0,1%) – професійно-технічний, 1 (0,1%) – вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації, 4 (0,6%) – закладів інтернатного типу", – йдеться в повідомленні.
Працюють на автономному опаленні 7,8 тисяч закладів дошкільної освіти; 10,9 тисяч – загальної середньої освіти, 338 – професійно-технічних навчальних закладів; 159 – вищих навчальних закладів І-ІІ ст. акредитації; 348 – закладів інтернатного типу для дітей.
Нагадаємо, порушення температурного режиму встановлено у 193 закладах освіти.