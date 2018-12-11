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Более тысячи школ в Украине работают на печном отоплении

Киев • УНН

 • 10955 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине на печном отоплении работают 541 учреждений дошкольного образование и 1116 среднего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Более тысячи школ в Украине работают на печном отоплении

Так, с начала отопительного сезона под наблюдением Госпродпотребслужбы находились 12,1 тысяч учреждений дошкольного образования, 15,9 тысяч общего среднего образования, 628 учреждений интернатного типа для детей, 728 профессионально-технических, 575 высших учебных заведений I-II уровня аккредитации.

"Не подключены к центральному отоплению и котельным (работают на печном отоплении) 541 (6%) заведение дошкольного образования, 1116 (7,0%) † общего среднего образования, 1 (0,1%) – профессионально-техническое, 1 (0 , 1%) – высшее учебное заведение I-II уровня аккредитации, 4 (0,6%) – учреждений интернатного типа", – говорится в сообщении.

Работают на автономном отоплении 7800 учреждений дошкольного образования; 10900 – общего среднего образования, 338 – профессионально-технических учебных заведений; 159 – высших учебных заведений I-II ст. аккредитации; 348 – учреждений интернатного типа для детей.

Напомним, нарушение температурного режима установлено в 193 учебных заведениях.

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