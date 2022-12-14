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Европейский экономический и социальный комитет вручит Премию гражданского общества шести организациям

Европейский экономический и социальный комитет вручит Премию гражданского общества шести организациям

Киев • УНН

 • 577749 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. 15 декабря Европейский экономический и социальный комитет (EESC) вручит Премию гражданского общества 2022 шести организациям из Италии, Польши, Португалии, Румынии и Испании, передает УНН.

Детали

В этом году EESC награждает сразу две группы победителей, поскольку премия будет вручаться в двух категориях: "Расширение прав и возможностей молодежи" и "Европейское гражданское общество для Украины".

"Проекты-победители были выбраны из более чем 100 креативных и целенаправленных проектов из 21 страны-члена ЕС, что демонстрирует огромный энтузиазм и мотивацию гражданского общества в создании лучших возможностей для европейской молодежи и облегчении страданий гражданского населения, пострадавшего от войны" , – говорится в сообщении.

Окончательный рейтинг шести победителей будет объявлен на церемонии награждения, которая состоится во время пленарного заседания EESC в здании Карла Великого в Брюсселе 15 декабря. За всем мероприятием можно будет следить в режиме онлайн.

Шесть организаций разделят между собой призовой фонд в размере 60 000 евро. Обладатели первой премии в двух категориях получат по 14 000 евро. Награды будут вручать Президент EESC Криста Швенг и Вице-президент EESC по коммуникации Киллиан Лохан.

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