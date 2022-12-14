Європейський економічний і соціальний комітет вручить Премію громадянського суспільства шести організаціям

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Цього року EESC нагороджує одразу дві групи переможців, оскільки премія вручатиметься у двох категоріях: "Розширення прав і можливостей молоді" та "Європейське громадянське суспільство для України".

"Проекти-переможці були обрані з понад 100 креативних та цілеспрямованих проектів з 21 країни-члена ЄС, що демонструє величезний ентузіазм та мотивацію громадянського суспільства у створенні кращих можливостей для європейської молоді та полегшенні страждань українського цивільного населення, яке постраждало від війни", - йдеться в повідомленні.

Остаточний рейтинг шести переможців буде оголошено на церемонії нагородження, яка відбудеться під час пленарного засідання EESC у будівлі Карла Великого в Брюсселі 15 грудня. За всім заходом можна буде стежити в режимі онлайн.

Шість організацій розділять між собою призовий фонд у розмірі 60 000 євро. Володарі першої премії у двох категоріях отримають по 14 000 євро. Нагороди вручатимуть Президент EESC Кріста Швенг та Віце-президент EESC з питань комунікації Кілліан Лохан.