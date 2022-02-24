Европейские фондовые рынки упали из-за нападения России на Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Европейские фондовые рынки упали после того, как Путин совершил нападение на Украину в четверг, 24 февраля. Stoxx 600 упал на 3,6%, а банки - на 6,6%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC и Yahoo!Business.
Детали
Утром в четверг было несколько отдельных повышений цен на акции в Европе, пишут журналисты. В то же время акции, которые, по мнению рынка, имеют риски в отношении России, упали. Polymetal International упал более чем на 35%, Rolls-Royce потерял 18%, Raiffeisen Bank - 16% , Uniper - 13%.
В комментарии Yahoo!Business главный аналитик финансового брокерства XTB Валид Кудмани сказал, что “рынки проснулись в режиме паники” из-за инвесторов, отреагировавших на нападение России.
“Мы наблюдали за тем, как клиенты продают рискованные классы активов, такие как акции, и покупают золото и доллары США, которые считаются более безопасными инвестициями во времена неопределенности”, - отметил он.
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