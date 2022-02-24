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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Європейські фондові ринки впали через напад Росії на Україну

Європейські фондові ринки впали через напад Росії на Україну

Київ • УНН

 • 218032 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Європейські фондові ринки впали після того, як Путін здійснив напад на Україну в четвер, 24 лютого. Так, Stoxx 600 впав на 3,6%, а банки - на 6,6%. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNBC та Yahoo!Business.

Деталі

Вранці у четвер було кілька окремих підвищень цін на акції в Європі, пишуть журналісти. Водночас акції, які, на думку ринку, мають ризики щодо Росії, впали. Polymetal International впав більш ніж на 35%, Rolls-Royce втратив 18%, Raiffeisen Bank - 16% , Uniper - 13%.

У коментарі Yahoo!Business головний аналітик фінансового брокерства XTB Валід Кудмані сказав, що “ринки прокинулися в режимі паніки” через інвесторів, що відреагували на напад Росії.

“Ми спостерігали за тим, як клієнти продають ризиковані класи активів, такі як акції, і купують золото та долари США, які вважаються більш безпечними інвестиціями в часи невизначеності”, - зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацбанк ввів обмеження на валютному ринку в умовах воєнного стану 

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