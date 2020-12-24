В "Евросолидарности" объяснили, почему не проголосовали за бюджет Киева: много коррупционных рисков

Он отметил, что под прикрытием сотен страниц бюджета и колонок цифр происходит тихое, скрытое от посторонних глаз, перераспределение власти в Киеве.

“Проект бюджета, который мы получили, — это не о цифрах. Он абсолютно политический. Одной школе мы делаем ремонт — другой школе не делаем. Все зависит от того, депутаты каких фракций подавали соответствующее предложение”, — отметил Емец.

“Мы проанализировали этот бюджет глубоко. И видим там доказательства, что центр принятия решений (по бюджету) находится не в Киевсовете. Этот центр находится где-то в высоких кабинетах, возможно, на улице Банковой и в кабинетах олигархов”, — отмечает депутат Киевсовета.

“Вчера вышло интервью одного человека. Вы его знаете — господин Микитась. Он в своем интервью, выйдя по соглашению со следствием, очень четко говорит о том, что часть денег киевлян была украдена из Подольско-Воскресенского моста. По словам Микитася, эти деньги пошли на избирательную кампанию одной из политических сил, а именно — „Слуг народа“. На последнюю кампанию в местных выборах. Тот весь цирк с летающей „Госпожой-мэром“, сотни билбордов, телеролики — это было из ваших, из наших, уважаемые киевляне, денег”, — отметил Емец.

“У меня вопрос к „Слугам народа“: тот миллиард, который заложен в этот бюджет на строительство этого же моста, на что вы планируете потратить? На какие-то новые выборы?” — спросил депутат.

“Я обращаюсь к депутатам Киевского городского совета. Вас избрали киевляне. Не будьте слугами „слуг“. Будьте исполнителем воли киевлян. Киевляне не хотят, чтобы был мост, который кормит „Слуг народа“ и Офис президента”, — говорит Емец.

“Позиция нашей фракции очень проста. Этот бюджет — не об интересах киевлян. Это — бюджет об интересах конкретной политической силы и их приспешников. Мы не поддерживаем этот бюджет. Ибо „Европейская Солидарность“ не будет соучастником преступного распила бюджета, который освящается под давлением улицы Банковая”, — подчеркнул представитель “Европейской Солидарности”.

“Киевляне дадут свою оценку, и поверьте — эта оценка будет очень жесткой”, — резюмировал Леонид Емец.