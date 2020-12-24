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У "Євросолідарності" пояснили, чому не проголосували за бюджет Києва: багато корупційних ризиків

Київ • УНН

 • 11739 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Проект бюджету Києва на 2021 рік містить багато корупційних ризиків, не відповідає потребам часу і є відверто політизованим. Тому фракція “Європейська Солідарність” його не підтримує — про це під час засідання Київради заявив депутат Леонід Ємець, передає УНН із посиланням на пресслужбу “ЄС”.

У "Євросолідарності" пояснили, чому не проголосували за бюджет Києва: багато корупційних ризиків

Він зазначив, що під прикриттям сотень сторінок бюджету і колонок цифр відбувається тихий, прихований від сторонніх очей, перерозподіл влади в Києві.

“Проект бюджету, який ми отримали, — це не про цифри. Він абсолютно політичний. Одній школі ми робимо ремонт — іншій школі не робимо. Все залежить від того, депутати яких фракцій подавали відповідну пропозицію”, — зауважив Ємець.

“Ми проаналізували цей бюджет глибоко. І бачимо там докази, що центр прийняття рішень (по бюджету) знаходиться не в Київраді. Цей центр знаходиться десь у високих кабінетах, можливо, на вулиці Банковій та в кабінетах олігархів”, — зауважує депутат Київради.

“Вчора вийшло інтерв’ю однієї людини. Ви його знаєте — пан Микитась. Він у своєму інтерв’ю, вийшовши за угодою зі слідством, дуже чітко говорить про те, що частина грошей киян була вкрадена з Подільсько-Воскресенського мосту. Зі слів Микитася ці гроші пішли на виборчу кампанію однієї з політичних сил, а саме — „Слуг народу“. На останню кампанію в місцевих виборах. Отой весь цирк з літаючою „Пані-мер“, сотні білбордів, телеролики — це було з ваших, з наших, шановні кияни, грошей”, — наголосив Ємець.

“В мене питання до „Слуг народу“: отой мільярд, який закладений в цей бюджет на будівництво цього ж мосту, на що ви плануєте витратити? На якісь нові вибори?”, — запитав депутат.

“Я звертаюсь до депутатів Київської міської ради. Вас обрали кияни. Не будьте слугами “слуг”. Будьте виконавцем волі киян. Кияни не хочуть, щоб був міст, який годує “Слуг народу” і Офіс президента, — говорить Ємець.

“Позиція нашої фракції дуже проста. Цей бюджет — не про інтереси киян. Це — бюджет про інтереси конкретної політичної сили та їхніх посіпак. Ми не підтримуємо цей бюджет. Бо „Європейська Солідарність“ не буде співучасником злочинного розпилу бюджету, який освячується під тиском вулиці Банкова”, — наголосив представник “Європейської Солідарності”.

“Кияни дадуть свою оцінку, і повірте — ця оцінка буде дуже жорсткою”, — резюмував Леонід Ємець.

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