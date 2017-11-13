Европейская награда Умерова заявляет о международном признании крымско-татарского народа

"Нас эта премия очень радует, я считаю, что это радость не только для Ильми Умерова, не только для крымско-татарского народа, но и для всей Украины. Потому что это в первую очередь - международное признание. Признание нашей борьбы против тоталитаризма. Признание нашей борьбы за права и свободы крымско-татарского народа, а также за целостность Украины. Признание нашей борьбы за то, чтобы наш народ был таким же равноправным народом мира, как и все остальные," - сказал Э.Бариев.

Он отметил, что получение награды "Платформы Европейской памяти и совести" это очередной вклад в развитие международного права и защиту интересов и прав как коренных народов так и частных лиц.

Как сообщал УНН, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров завтра, 7 ноября, посетит Париж для получения награды "Платформы Европейской памяти и совести".