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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 27104 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 87587 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 82550 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 99999 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100202 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 76132 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101698 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101328 просмотра

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Европейская награда Умерова заявляет о международном признании крымско-татарского народа

Европейская награда Умерова заявляет о международном признании крымско-татарского народа

Киев  •  УНН

 • 8065 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Награда "Платформы Европейской памяти и совести", которую получит Ильми Умеров, значит для крымско-татарского народа международное признание. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра Ескендер Бариев, передает УНН.

"Нас эта премия очень радует, я считаю, что это радость не только для Ильми Умерова, не только для крымско-татарского народа, но и для всей Украины. Потому что это в первую очередь - международное признание. Признание нашей борьбы против тоталитаризма. Признание нашей борьбы за права и свободы крымско-татарского народа, а также за целостность Украины. Признание нашей борьбы за то, чтобы наш народ был таким же равноправным народом мира, как и все остальные," - сказал Э.Бариев.

Он отметил, что получение награды "Платформы Европейской памяти и совести" это очередной вклад в развитие международного права и защиту интересов и прав как коренных народов так и частных лиц.

Как сообщал УНН, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров завтра, 7 ноября, посетит Париж для получения награды "Платформы Европейской памяти и совести".

Украинские Национальные Новости

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