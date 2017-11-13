Європейська нагорода Умерова заявляє про міжнародне визнання кримсько-татарського народу

“Нас ця премія дуже радує, я вважаю, що це радість не тільки для Ільмі Умерова, не тільки для кримсько-татарського народу, а й для всієї України. Тому що це в першу чергу — міжнародне визнання. Визнання нашої боротьби проти тоталітаризму. Визнання нашої боротьби за права та свободи кримсько-татарського народу, а також за цілісність України. Визнання нашої боротьби за те, що б наш народ був таким же рівноправним народом світу, як і всі інші”, — сказав Е.Барієв.

Він наголосив, що отримання нагороди “Платформи Європейської пам’яті і совісті” це черговий внесок в розвиток міжнародного права та захист інтересів та прав як корінних народів так і приватних осіб.

Як повідомляв УНН, заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров завтра, 7 листопада, відвідає Париж для отримання нагороди “Платформи Європейської пам’яті і совісті”.