Европейские цены на газ падают пятый день из-за погодных условий
Киев • УНН
Цены на газ в Европе продолжают снижаться из-за мягкой и ветреной погоды. Шторм Драг увеличил производство энергии ветра, что сократило использование газа для электричества.
Цены на природный газ в Европе снижаются пятый день подряд, поскольку мягкая и ветреная погода помогла защитить запасы от более быстрого истощения. Фьючерсы на газ снизились в понедельник после падения на 2,8% на прошлой неделе. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
По выходным штормовая дорога прошла через Великобританию, что способствовало росту производства электроэнергии из ветра и сократило использование газа для производства электричества.
Ожидается, что в ближайшие дни температура немного снизится, а скорость ветра снизится, но мягкая и ветреная погода вернется на следующей неделе. Это может уменьшить потребление газа, когда в Европу начнут поступать новые поставки, обеспечивающие рекордный импорт сжиженного газа с января.
Некоторые поставки сжиженного природного газа задержались в Уэльсе из-за штормовых выходных, но одно судно уже разгружается, а еще четыре должны прибыть на этой неделе, согласно данным, предоставленным Bloomberg и портовыми организациями.
Спрос в Азии останется низким, поскольку Китай, крупнейший потребитель, может перепродать больше партий сжиженного нефтяного газа. Это связано со слабым внутренним спросом и более выгодными ценами для перепродажи, по данным китайского импортера ENN Group.
Фьючерсы на газ в Нидерландах, европейский ориентир, снизились на 0,7% до €46,16 за мегаватт-час в 08:49 утра в Амстердаме. Аналогичный показатель для Великобритании упал на 1,1%.
Напомним
российский диктатор владимир путин отменил обязательства для иностранных компаний платить за российский газ только через Газпромбанк на фоне американских санкций.