Европарламент сегодня запланировал дебаты по "безвизу" Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Европайський парламент собирается в среду провести дебаты по вопросу о предоставлении права на безвизовые поездки в страны Евросоюза украинцам. Об этом говорится в повестке дня ЕП, передает УНН.
Как отмечается, дебаты по этому вопросу запланировано 5 апреля с 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).
А голосование по "безвизу" Украине ожидается 6 апреля.
Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился .
Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза" . Совет ЕС одобрил механизм приостановления и "безвиза" для Грузии 27 февраля. Решение об отмене виз для Грузии подписали в Брюсселе 1 марта.
Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового безопасного механизма ЕС. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.
Напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решения вопроса "безвиза" Украине в начале лета .