Європарламент сьогодні запланував дебати щодо "безвізу" Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Європайський парламент збирається у середу провести дебати щодо питання про надання права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу українцям. Про це йдеться у порядку денному ЄП, передає УНН.
Як зазначається, дебати щодо цього питання заплановані 5 квітня з 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).
А голосування щодо "безвізу" Україні очікується 6 квітня.
Як повідомляв УНН, тріалог щодо візової лібералізації для України успішно завершився.
Додамо, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Рада ЄС схвалила механізм призупинення і “безвіз” для Грузії 27 лютого. Рішення про скасування віз для Грузії підписали в Брюсселі 1 березня.
Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.
Нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер пообіцяв вирішення питання "безвізу" Україні до початку літа.