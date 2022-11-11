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Европарламент одобрил "транспортный безвиз" между ЕС и Украиной: его хотят продлить еще на год

Европарламент одобрил "транспортный безвиз" между ЕС и Украиной: его хотят продлить еще на год

Киев • УНН

 • 276076 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Европарламент утвердил соглашение между Евросоюзом и Украиной о грузовых перевозках автотранспортом. Сейчас работают над тем, чтобы продлить его срок еще на один год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, передает УНН.

Цитата

"Депутаты Европарламента своим голосованием ратифицировали соглашение о грузовых перевозках автотранспортом. После одобрения документа Европарламентом ратифицировать соглашение должен Европейский совет. (...) Срок действия соглашения между ЕС и Украиной – 1 год. Украина и ЕС сейчас работают над продлением этого срока еще на год. Продолжаются технические консультации", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, соглашение начало действовать еще до завершения ратификационных процедур – после подписания в Лионе в июне 2022 года. Оно отменяет для украинских перевозчиков необходимость получать разрешения для выполнения двусторонних и транзитных перевозок по территории ЕС.

Также украинские водители могут использовать украинские водительские удостоверения и сертификаты о профессиональной компетентности для вождения в ЕС, а не получать международное водительское удостоверение.

ЕС и Украине это соглашение позволяет упорядочить транспортную логистику, которая была нарушена из-за полномасштабного вторжения россии. 

Как подчеркнуло Министерство инфраструктуры, результат действия "транспортного безвиза" – увеличение товарооборота. За июль – сентября 2022 года, по сравнению с апрелем – июнем 2022 года, физический объем экспорта грузов вырос на 54%, а импорта – на 67%. В денежном измерении экспорт грузов вырос на 3,3%, а импорт – на 38%.

С начала действия "транспортного безвиза" с ЕС возросло и количество автоперевозчиков, которые пересекают государственную границу Украины в направлении Евросоюза. За июль-август 2022 года их стало на 21% больше, чем в мае-июне этого же года. А по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – на 44%. Также перевозчики стали на 32% больше пересекать границу.

Напомним

12 октября Украина получила 100 дополнительных базовых квот ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта) на 2023 год.

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