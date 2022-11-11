Європарламент схвалив "транспортний безвіз" між ЄС та Україною: його хочуть продовжити ще на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Європарламент затвердив угоду між Євросоюзом та Україною про вантажні перевезення автотранспортом. Зараз працюють над тим, щоб продовжити її термін ще на один рік. Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України, передає УНН.
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"Депутати Європарламенту своїм голосуванням ратифікували угоду про вантажні перевезення автотранспортом. Після схвалення документа Європарламентом ратифікувати угоду має Європейська рада. (...) Термін дії угоди між ЄС та Україною – 1 рік. Україна та ЄС нині працюють над продовженням цього терміну ще на рік. Тривають технічні консультації", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, угода почала діяти ще до завершення ратифікаційних процедур – після підписання в Ліоні у червні 2022 року. Вона скасовує для українських перевізників необхідність отримувати дозволи для виконання двосторонніх і транзитних перевезень територією ЄС.
Також українські водії можуть використовувати українські посвідчення водія та сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС, а не отримувати міжнародне посвідчення водія.
ЄС та Україні ця угода дозволяє упорядкувати транспортну логістику, яка була порушена через повномасштабне вторгнення росії.
Як підкреслило Міністерство інфраструктури, результат дії "транспортного безвізу" – збільшення товарообігу. За липень – вересень 2022 року, порівняно з квітнем – червнем 2022 року, фізичний обсяг експорту вантажів зріс на 54%, а імпорту – на 67%. У грошовому вимірі експорт вантажів зріс на 3,3%, а імпорт – на 38%.
Від початку дії "транспортного безвізу" з ЄС зросла й кількість автоперевізників, які перетинають державний кордон України в напрямку Євросоюзу. За липень-серпень 2022 року їх стало на 21% більше порівняно з травнем-червнем цього ж року. А у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – на 44%. Також перевізники стали на 32% більше перетинати кордон.
Нагадаємо
12 жовтня Україна отримала 100 додаткових базових квот ЄКМТ (Європейської конференції міністрів транспорту) на 2023 рік.