Європарламент схвалив "транспортний безвіз" між ЄС та Україною: його хочуть продовжити ще на рік

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"Депутати Європарламенту своїм голосуванням ратифікували угоду про вантажні перевезення автотранспортом. Після схвалення документа Європарламентом ратифікувати угоду має Європейська рада. (...) Термін дії угоди між ЄС та Україною – 1 рік. Україна та ЄС нині працюють над продовженням цього терміну ще на рік. Тривають технічні консультації", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, угода почала діяти ще до завершення ратифікаційних процедур – після підписання в Ліоні у червні 2022 року. Вона скасовує для українських перевізників необхідність отримувати дозволи для виконання двосторонніх і транзитних перевезень територією ЄС.

Також українські водії можуть використовувати українські посвідчення водія та сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС, а не отримувати міжнародне посвідчення водія.

ЄС та Україні ця угода дозволяє упорядкувати транспортну логістику, яка була порушена через повномасштабне вторгнення росії.

Як підкреслило Міністерство інфраструктури, результат дії "транспортного безвізу" – збільшення товарообігу. За липень – вересень 2022 року, порівняно з квітнем – червнем 2022 року, фізичний обсяг експорту вантажів зріс на 54%, а імпорту – на 67%. У грошовому вимірі експорт вантажів зріс на 3,3%, а імпорт – на 38%.

Від початку дії "транспортного безвізу" з ЄС зросла й кількість автоперевізників, які перетинають державний кордон України в напрямку Євросоюзу. За липень-серпень 2022 року їх стало на 21% більше порівняно з травнем-червнем цього ж року. А у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – на 44%. Також перевізники стали на 32% більше перетинати кордон.

Нагадаємо

12 жовтня Україна отримала 100 додаткових базових квот ЄКМТ (Європейської конференції міністрів транспорту) на 2023 рік.